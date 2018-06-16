Анелиз Боржес, euronews: "На борту Aquarius - время завтрака. Таков распорядок. Дважды в день мигранты выстраиваются в очередь, чтобы получить полагающиеся им порции. А всего несколько часов назад пассажиры Aquarius пережили по-настоящему приятные эмоции, когда детям вручали подарки, доставленные сотрудниками береговой охраны Италии. Это был очень трогательный момент. Некоторые ребятишки смотрели на пакеты в течение нескольких минут, прежде чем их открыть. Как-будто они получают подарки впервые. Возможно, так оно и есть.
Aquarius: подарки для маленьких беженцев
Aquarius: подарки для маленьких беженцев
Была радость, музыка и танцы. И вот они все еще никак не могут расстаться с этими игрушками. Не упускают их из виду.
Кончено, для все этих людей путешествие было крайне опасным. Большинство пассажиров Aquarius видят вокруг себя водную гладь вот уже шестой день подряд. Пересекая Средиземное море, мигрантам с трудом удалось выжить. Некоторые беженцы в пути потеряли своих близких. Теперь всем им приходится сталкиваться с плохими погодными условиями, чтобы наконец, завершить путь к берегам Испании.
Предположительно Aquarius должен прибыть в испанский порт Валенсия в воскресенье утром, 17 июня. Так что нам остались считанные часы. Люди на борту с нетерпеньем ждут момента, когда они смогут сойти на берег".