Aquarius: подарки для маленьких беженцев

Анелиз Боржес, euronews: "На борту Aquarius - время завтрака. Таков распорядок. Дважды в день мигранты выстраиваются в очередь, чтобы получить полагающиеся им порции. А всего несколько часов назад пассажиры Aquarius пережили по-настоящему приятные эмоции, когда детям вручали подарки, доставленные сотрудниками береговой охраны Италии. Это был очень трогательный момент. Некоторые ребятишки смотрели на пакеты в течение нескольких минут, прежде чем их открыть. Как-будто они получают подарки впервые. Возможно, так оно и есть.