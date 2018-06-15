Письмо Колумба вернулось в Ватикан

Речь идет о переводе на латынь послания Колумба, адресованного испанскому королю в 1493 году. В своем письме первопроходец восторженно пишет о плодородных землях, которые он обнаружил, "наполненных большим разнообразием деревьев, достигающих звёзд", а также о робких туземцах, которых, как считал Колумб, Испании следует завоевать и обратить в христианство.

На протяжении пяти веков текст хранился в Ватиканской апостольской библиотеке, однако был украден злоумышленниками. Причем, когда именно это произошло неизвестно, поскольку оригинал был заменён на умело выполненную подделку.

Когда подлог вскрылся, Ватикан обратился за помощью в Интерпол. В результате на след письма вышли эксперты ФБР в США. Как оказалось, колумбово послание приобрел уже почивший частный коллекционер из Нью-Йорка Дэвид Парсонс за 875 тысяч долларов.

Когда ФБР связалось со вдовой Парсонса, то она согласилась добровольно возвратить письмо в Ватикан.