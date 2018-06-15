Рейтинг президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за последние дни заметно упал, и сейчас составляет, по разным данным, 46-47%. Соответственно, растёт рейтинг его главного соперника, лидера Народно-республиканской партии Мухаррема Индже: поддержку ему готовы оказать почти 30% избирателей.
Рейтинг Эрдогана — меньше 50%
Рейтинг Эрдогана — меньше 50%
Если тенденция сохранится до голосования 24 июня, то понадобится второй тур.
Парламентские и президентские выборы в Турции пройдут досрочно, на полтора года раньше срока. После этого должны вступить в силу конституционные поправки, превращающие республику из парламентской в президентскую.
Главной причиной резкого падения популярности правящей партии называют экономику. С начала года турецкая лира потеряла больше 20% стоимости. Фактически падение национальной валюты началось после попытки военного переворота два года назад. Турецкое руководство обвиняет в происходящем западных финансистов и призывает сограждан переводить сбережения из долларов и евро в лиры.