Маттео Сальвини "взрывает" Сеть

Вот он... самый популярный в Facebook европейский политик. Маттео Сальвини - министр внутренних дел и вице-премьер Италии. У лидера правой партии "Лига" - 2 миллиона 600 тысяч подписчиков. А общее число отметок "мне нравится" на страничке Сальвини перевалило за два с половиной миллиона. В этом аспекте Сальвини обошел канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.