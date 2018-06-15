Вот он... самый популярный в Facebook европейский политик. Маттео Сальвини - министр внутренних дел и вице-премьер Италии. У лидера правой партии "Лига" - 2 миллиона 600 тысяч подписчиков. А общее число отметок "мне нравится" на страничке Сальвини перевалило за два с половиной миллиона. В этом аспекте Сальвини обошел канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.
Маттео Сальвини "взрывает" Сеть
Маттео Сальвини "взрывает" Сеть
45-летний итальянский политик - в курсе своего успеха в соцсетях... "Какова сила нашего сообщества, друзья! Мы стали первыми в Европе, кто бы мог подумать! Сеть - это жизнь и свобода. Спасибо!" - написал Сальвини в Facebook и Twitter.
Эксперты восхищаются коммуникативными навыками Сальвини и отмечают, что популярность политика в сети связана с неформальным, более личным подходом к публикации своих записей и сообщений. Откровенность министра и его умение вести диалог привлекают сотни тысяч пользователей.