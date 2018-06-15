Российский футбол: звезды подрастут

Москва буквально пропитана атмосферой спортивного праздника. И хотя на нынешнем Чемпионате мира сборная России не входит в число явных фаворитов, впереди ее ждут победы. В этом убежден Валерий Газзаев - бывший нападающий и футбольный тренер:

"Это прорыв для нашего футбола в России, потому что выстроена великолепная инфраструктура, выстроено огромное количество социальных объектов. И, конечно, это пример для нашей молодежи. Через четыре, максимум восемь лет, уровень футбола в России будет очень высоким, и мы на таких престижных турнирах будем одними из фаворитов."

Здесь, в футбольной академии "Чертаново", возможно, уже подрастают будущие Месси, Пеле, Платини.... Дети учатся и тренируются каждый день. У маленьких спортсменов - большие планы. Не исключено, что кто-кто из них в недалеком будущем станет игроком российской сборной.

Георгий Борисов, 10 лет:

"Я мечтаю стать звездой футбола. И мне кажется, этот чемпионат мира открывает новые дороги."

Глеб Шульга, 10 лет:

"Топовые команды класс показывают. Я тоже учусь у них. Я хочу стать чемпионом мира, играть за "Барселону", "Реал Мадрид".... Я, может, буду играть, как они, и даже лучше их".

Одиннадцатилетняя Анастасия надеется, что ей повезет: она мечтает попасть на тренировку португальской национальной сборной и встретится с нападающим Криштиану Роналду.

Анастасия Каратаева:

"Я болею с пяти лет за Роналду. Для меня это мировая звезда. Я буду всячески пытаться приблизиться к этому. Он - легенда и мой кумир."