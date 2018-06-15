Анохин: «Чемпионом может стать Бельгия»

Бельгийская сборная имеет все шансы стать новым чемпионом мира, впервые в своей истории. Такое мнение вице-президент Российского футбольного союза Сергей Анохин высказал в интервью нашему каналу. Впрочем, возможность есть и у латиноамериканцев, которые заручились самой горячей поддержкой:

«Мои личные ощущения — я считаю, что Бельгия это основной претендент на чемпионство по многим причинам: по уровню подготовки, по контрольным играм и более того, я общаюсь со спортивным директором Федерации Бельгии и понимаю, как они готовятся, какой они прорыв сделали вообще в футболе в стране. Я думаю, что в принципе европейская страна выиграет, потому что адаптационный период намного легче для европейских команд и для тех сборных, основа игроков которых играет в Европе. Безусловно, будет борьба и со стороны южноамериканских команд, от них приехало огромное количество болельщиков. Их будут очень серьёзно поддерживать на трибунах. Латиноамериканцев сейчас в России в Москве огромное количество, и по тренировке сборной Мексики я понимаю, что будет огромный ажиотаж, их будет своя публика гнать только вперёд».

Призывы к бойкоту Чемпионата в России звучали неоднократно и на самых высоких уровнях, однако первенство всё же стартовало:

«Футбол вне политики. Хватит уже замешивать футбол с политикой, мы не хотим этого, нам этого не надо. Безусловно, мы все готовы развиваться в футбольном сообществе, общаясь друг с другом, играя в футбол и даря людям радость, хорошее настроение и здоровый образ жизни, поэтому этим надо заниматься. А вот уже все политические высказывания оставить для политиков, это их дело. Это их хлеб. Мы не хотим негативной политики в футболе».

Усиленные меры безопасности, в первую очередь введение «паспорта болельщика», который проверяют по международным базам данных, должны помочь избежать проблем с футбольными хулиганами:

«Я думаю, что конечно возможны всякого рода провокации, но они будут резко пресечены, мы все знаем и понимаем. Есть общая база ФИФА в которой есть болельщики оголтелые, скажем так. Она международная, поэтому, имея Fan ID, можно попасть на стадион, а не имея — нельзя. Понятно, что они могут попасть в фан-зоны, на улице себя плохо вести. Но я думаю, что сама атмосфера будет способствовать тому, что они не захотят этого делать. Ну и конечно у нас безопасность и секьюрити на самом высоком уровне. Поэтому, я думаю, ничего не случится точно».