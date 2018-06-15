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"Уходит боль": соцсети - о матче Россия-Саудовская Аравия

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"Уходит боль": соцсети - о матче Россия-Саудовская Аравия

"Уходит боль": соцсети - о матче Россия-Саудовская Аравия
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"Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия. 5:0". Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин перепел свой знаменитый хит "Аргентина – Ямайка". Матч открытия ЧМ закончился полным разгромом Саудовской Аравией. Противники России не смогли забить даже гол престижа.

Россияне отреагировали на эту победу очень бурно. Такого результата от подопечных Станислава Черчесова мало кто ожидал, учитывая, как команда играла в товарищеских матчах.

Спустить россиян с небес на землю попытался знаменитый комментатор Василий Уткин. "Ребята, вы не забыли, что это Саудовская Аравия?", - написал он на своей странице в "Твиттер". Впрочем, не стоит забывать, что Саудовская Аравия опережает Россию на три позиции в рейтинге ФИФА (67 место против 70).

Многие интернет-пользователи вспомнили о том, что, по данным СМИ, "Ювентус" хочет переманить к себе игрока ЦСКА Александра Головина. О возможном трансфере говорят уже несколько дней. А в четверг появилась информация, что побороться за Головина решила и "Барселона" (о чем написала испанская спортивная газета Marca).

И в заключение, как после этого видео объяснять иностранцам, что на улицах Москвы нет медведей?