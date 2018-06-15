"Уходит боль, уходит боль. Россия – Саудовская Аравия. 5:0". Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин перепел свой знаменитый хит "Аргентина – Ямайка". Матч открытия ЧМ закончился полным разгромом Саудовской Аравией. Противники России не смогли забить даже гол престижа.
"Уходит боль": соцсети - о матче Россия-Саудовская Аравия
"Уходит боль": соцсети - о матче Россия-Саудовская Аравия
Россияне отреагировали на эту победу очень бурно. Такого результата от подопечных Станислава Черчесова мало кто ожидал, учитывая, как команда играла в товарищеских матчах.
Спустить россиян с небес на землю попытался знаменитый комментатор Василий Уткин. "Ребята, вы не забыли, что это Саудовская Аравия?", - написал он на своей странице в "Твиттер". Впрочем, не стоит забывать, что Саудовская Аравия опережает Россию на три позиции в рейтинге ФИФА (67 место против 70).
Многие интернет-пользователи вспомнили о том, что, по данным СМИ, "Ювентус" хочет переманить к себе игрока ЦСКА Александра Головина. О возможном трансфере говорят уже несколько дней. А в четверг появилась информация, что побороться за Головина решила и "Барселона" (о чем написала испанская спортивная газета Marca).
И в заключение, как после этого видео объяснять иностранцам, что на улицах Москвы нет медведей?