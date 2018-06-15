Чем запомнится матч Россия-Саудовская Аравия?

Сборная России подтвердила статистику ЧМ: еще ни разу команда страны-хозяйки не проигрывала матч открытия. Но мало кто ожидал, что подопечные Станислава Черчесова, которым не удавалось победить на протяжении последних восьми месяцев, смогут завершить эту игру с таким разгромным счетом, даже несмотря на то, что противником России была Саудовская Аравия – страна, которая занимает в рейтинге ФИФА 67-ю строчку. Но ведь не стоит забывать, что у сборной России позиции еще хуже: она располагается сейчас лишь на 70-м месте.

Денис Черышев, Александр Головин, Артем Дзюба и Юрий Газинский стали главными героями этой встречи. И, конечно, нельзя забывать Игоря Акинфеева, не позволившего саудовцам открыть счет.

По итогам этого матча мы решили собрать для вас несколько интересных фактов.

- Лучшим игроком матча был признан Денис Черышев, который сейчас защищает цвета испанского "Вильяреала". Раньше он тренировался с основным составом мадридского "Реала". В матче открытия Черышев отметился дублем.

REUTERS/Carl Recine

- Александр Головин стал автором пятого гола (забит он был со штрафного) и поучаствовал еще в трех голевых атаках. Поговаривают, что в скором времени игрок ЦСКА может отправиться в Турин. На Головина положили глаз в руководстве "Ювентуса".

- По итогам встречи с Саудовской Аравией Артем Дзюба сравнялся с Федором Смоловым по числу забитых за сборную мячей – 12. Правда, если игроку "Краснодара" понадобились 32 матча, чтобы добиться такого результата, то футболисту тульского "Арсенала" - 24. Кстати, во вчерашней игре Дзюба забил всего лишь через минуту после выхода на замену.

- Сборная России не выигрывала матчи ЧМ уже 16 лет. Последний раз россияне праздновали победу на турнире в матче с тунисцами в 2002 году. Та встреча закончилась со счетом 2:0. Но все же выйти из группы подопечные Олега Романцева не смогли, заняв в ней третье место.

- Кстати, опять же на протяжении 16 лет России не удавалось на ЧМ сохранить "сухими" свои ворота. Последний раз россияне отыграли на "ноль" в том самом матче с тунисцами.

- Алан Дзагоев получил травму в первом тайме. Врачи говорят, что футболист пропустит одну-две недели чемпионата. Предварительный диагноз – повреждение мышц задней поверхности бедра. Стоит признать, что на важных турнирах Дзагоева преследуют проблемы со здоровьем. На отборочном этапе ЧМ-14 из-за травмы он сыграл лишь в четырех матчах (правда, на самом мундиале не пропустил ни одной игры сборной России). А через два года опять же из-за травмы Дзагоев не смог поехать на Евро.

REUTERS/Christian Hartmann

- До этого матча лишь у пяти игроков нынешней сборной был опыт выступления на ЧМ. На мундиаль в Бразилию летали Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Юрий Жирков, Сергей Игнашевич и Александр Самедов.

- Сергей Игнашевич – самый опытный игрок сборной, на его счету 121 матч в составе российской национальной команды. И в то же время он самый дешевый футболист сборной. Его предположительная трансферная стоимость – 25 тысяч евро. Для сравнения, за самого дорогого игрока - бразильца Марио Фернандеса (это, кстати, единственный футболист российской команды, который родился не в России) - придется заплатить как минимум 16 миллионов.