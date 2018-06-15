ООН требует открыть порты в Йемене

В четверг состоялись внеочередные консультации членов Совета Безопасности ООН, касающиеся ситуации в Йемене. Они были проведены по просьбе Британии. Позиция едина - происходящее сегодня в Йемене, и особенно штурм Ходейды, где расположен порт, вызывает "серьезную озабоченность гуманитарной ситуацией" в этой стране.

Накануне официальные власти Йемена обратились к аравийской военной коалиции восстановить нормальную обстановку в Ходейде, расположенной на берегу Красного моря недалеко от Баб-ель-Мандебского пролива. Военные действия начались после того, как в среду истек срок ультиматума, выдвинутого хуситам. Повстанцы должны были покинуть порт и его окрестности. Как было заявлено, "все мирные и политические решения, чтобы вывести хуситов из порта Ходейды, исчерпаны".

Именно через порт Ходейды осуществляется поставка гуманитарной помощи практически во все регионы Йемена. Военные действия вокруг Ходейды означают, что этой помощи лишатся миллионы человек. По оценкам ООН, более 22 миллионов йеменцев нуждаются в помощи, 7 миллионам из них угрожает голод.