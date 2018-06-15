Дональда Трампа, его детей и его фонд обвинили в нарушении законодательства о финансировании предвыборной кампании президента. Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск с требованием ликвидировать организацию. Фонд Трампа подозревается в "постоянном незаконном поведении, которое длится уже больше десяти лет" и в нарушениях обязательств для некоммерческих фондов.
Генпрокурор Нью-Йорка пришла за Трампом
Генпрокурор Нью-Йорка пришла за Трампом
Кроме того, Андервуд, поддерживающая демократов, полагает, что ответчик использовал имя фонда и его средства для продвижения своей кандидатуры на выборах.
Трамп ответил, что "подлые и грязные демократы из Нью-Йорка и их позорный бывший генпрокурор делают все возможное, чтобы засудить меня и мой фонд".
Американский президент подчеркнул, что не станет стремиться к урегулированию этого иска во внесудебном порядке. А пресс-служба напомнила, что на благотворительные цели были направлены $19 млн, из которых более $8 млн пожертвовал сам Трамп.