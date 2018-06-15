Генпрокурор Нью-Йорка пришла за Трампом

Дональда Трампа, его детей и его фонд обвинили в нарушении законодательства о финансировании предвыборной кампании президента. Генеральный прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд подала иск с требованием ликвидировать организацию. Фонд Трампа подозревается в "постоянном незаконном поведении, которое длится уже больше десяти лет" и в нарушениях обязательств для некоммерческих фондов.