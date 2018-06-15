"Aquarius" идет к берегам Испании

На "Aquarius" осталось 106 мигрантов из более, чем 600, подобранных в Средиземном море. Италия, отказав "Aquarius" в заходе в ее порты, выслала два корабля, чтобы разгрузить судно НКО, и снабдить людей всем необходимым. Долгий путь к причалу в валенсийском порту - еще и путь к новому шансу в жизни. Для разных людей, собравшихся на борту "Aquarius", новый шанс означает разное.

Есть те, кто волонтёрствует, как Антони Люка-Тассель, он помогает мигрантам спастись. И для него понятия нового шанса иногда связан с обретением себя самого.

"Все происходит фактически на моем заднем дворе. Я воспринимаю море, как мой дом. И видеть, как одни пользуются несчастьем других, "наваривая" на этом, для меня нестерпимо. Нестерпимо и то, что мы забыли, что такое гуманизм. Мы только и делаем, что думаем о деньгах, о каких-то совершенно неважных вещах, и мы совершенно забываем о том, что есть другие люди, и что у них есть жизнь".

"Aquarius" ведет поисковые операции на море последние два года, судно и его экипаж сумели спасти и и переправить в безопасные места почти 30 тысяч человек. Сможет ли после этого инцидента "Aquarius" по-прежнему действовать или нет? На эти вопросы отвечает Никола Сталла, коррдинатор SOS Méditerranée.

"Мы хотим продолжить нашу работу и продолжить помогать тем, кто терпит бедствие у ливийских берегов, но как действовать, где действовать, когда действовать - это предстоит еще решить", - говорит он

Пока "Aquarius" продолжает свой путь к берегам Валенсии, у тех, кто нуждается в помощи, и у тех, кто эту помощь готов оказать, остается очень много вопросов, касающихся будущего.

Все на судне, и спасенные пассажиры, и спасший их экипаж, живут одним днем, понимая, что встреча на Средиземноморье, на маршруте, который считается самым смертоносным для мигрантом, изменила их жизни навсегда.