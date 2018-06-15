Пучдемон привёл в суд владельца ветчины из Андалусии

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон выиграл иск против бизнесмена из Малаги из-за названия и логотипа его продукции. Предприниматель из Андалусии выбрал в качестве бренда для своих товаров название «Поросёнок-демон» и символическое изображение свиньи, сильно похожей на Пучдемона.

Испанское ведомство по патентам и товарным знакам согласилось с подателем иска и запретило предпринимателю Альберто Гонзалесу, владельцу магазина, использовать это имя, посчитав его "оскорбительным".

Торговая марка Pig demont («Поросёнок-демон») "несёт в себе оскорбительный намёк на экс-главу автономного региона, что может нанести оскорбление части [каталонской] общественности", записано в вердикте.

Как утверждает бизнесмен в интервью испанской радиостанции COPE, название бренда вовсе не было вдохновлено именем каталонского политика, но относится к свиньям (pig - "поросёнок" по-английски), которых выращивают в горах (de mont, как пояснил Гонзалес, это просто французский эпитет).

"[Эта ветчина] производится в гористой местности в окрестностях Малаги", - настаивает предприниматель.

Аналогичным образом Гонзалес пояснил и изображение на логотипе своей продукции: свинья в очках с шевелюрой шатена - это просто "шарж". "Здесь не Северная Корея, где существует лишь несколько одобренных типов стрижек! И насколько мне известно, на эту причёску ни у кого нет монополии", - заявил Гонзалес.

Комментируя действия Карлеса Пучдемона, он добавил: "То, что он сам похож на поросёнка, изображённого на нашем логотипе, - это его проблема, а не моя: если я пририсую нашему поросёнку косичку, это ещё не значит, что я издеваюсь над Пабло Иглесиасом! Это просто смешно". (Испанский политолог и политик Пабло Иглесиас Туррион известен широкой публике тем, что собирает волосы в "хвостик".)