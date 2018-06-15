Париж и Рим - за отказ от Дублинского регламента

"Пришло время перевернуть страницу" - так глава итальянского правительства, посетивший в пятницу Париж с блиц-визитом, охарактеризовал перспективу миграционной политики ЕС. Джузеппе Конте и принимавший его президент Франции высказались за создание центров по приему беженцев по ту сторону европейских границ, в странах, откуда в Евросоюз прибывают мигранты.

"Необходимо изменить принципы, лежащие в основе дублинского соглашения, - заявил в частности Конте. - Италия решительно выступает против предложений по реформе Дублинского регламента, которые сейчас обсуждаются. Мы готовимся выступить с инициативой, полностью пересматривающей саму концепцию "государства въезда". Кто ступает на итальянскую землю, тот въезжает в Евросоюз. Нам нужно прояснить и уточнить концепцию общеевропейской границы".

В свою очередь Эммануэль Макрон признал, что "коллективную организацию ЕС" по распределению мигрантов нельзя назвать удовлетворительной, она не адаптирована к текущей ситуации: "Франция, статистику по которой я только что процитировал, с начала года сталкивалась, главным образом, с заявками на предоставление убежища от лиц, страной въезда для которых стала Германия и другие государства Шенгенской зоны. Им отказали в убежище в этих странах и они пытали счастья во Франции. В соответствии с действующим регламентом, большинство из этих лиц следует сопроводить в страну, через которую они въехали в ЕС, а затем - экстрагировать их туда, откуда они прибыли. Очевидно, что эти правила не выносят критики"!

Италия намерена представить инициативу по пересмотру Дублинского регламента на ближайшем саммите и добиться его одобрения европейскими партнерами в течение полугода.