Мигранты: между Италией и Францией

Международное объединение Oxfam снова привлекает внимание европейского сообщества к проблеме мигрантов, в частности тех, кто оказался в Вентимилье. Этот итальянский городок расположен в семи километрах от границы с Францией. Здесь проживают сотни беженцев. Многие из них недовольны жизнью на итальянской ривьере и хотят перебраться в более благополучную Францию. Но соседи гостей принимают неохотно и зачастую отправляют обратно.

Рафаэль Шильвав (Oxfam):

"Мы работаем с людьми, которые спят на улице. Многих из них французские власти выдворяют в Италию. Нередко эти люди подвергаются оскорблениям. Бывает и так, что подделывают их документы: приписывают возраст, чтобы их считали совершеннолетними, чтобы их можно было отправить в Италию, нарушая Европейское законодательство."

Не достигшие восемнадцатилетнего возраста беженцы рассказывают о том, как перед высылкой Италию, они проводили ночи в камерах без одеял. Да и еды, по их словам, им не давали.

Рафаэль Шильвав (Oxfam):

"Мои коллеги, работающие в Вентимилье, встречались с детьми из Судана и Эритреи, которые были задержаны французской полицией как раз перед тем, как их должны были отправить в Италию. Стражи порядка отодрали подошвы их обуви, чтобы дети не смогли даже пытаться пересечь границу обратно, в сторону Франции. Другие дети рассказывали, что полицейские забирали у них мобильные телефоны и сим-карты".

Пытаясь попасть во Францию незамеченными полицией, мигранты выбирают сложные альпийские тропы и гибнут в пути. С наступлением тепла местные жители обнаруживают безжизненные тела беженцев.

В настоящее время в Вентимилье остаются около 450 мигрантов.