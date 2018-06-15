Красная площадь на замке

Московская Красная площадь будет открыта для туристов уже в ближайшее время, обещают в мэрии. В минувшие дни тысячи гостей столицы, приехавших поддержать свои команды, с удивлении узнали, что не могут попасть на главную достопримечательность Москвы: входы закрыты решётками и охраняются полицией.

«Очень жаль, что закрыто — это же правда одно из лучших мест в Москве. Мы видели много таких закрытых мест, и повсюду множество полиции. Это, возможно, хорошо для туристов, но всё же наверное не лучший выход — перекрывать улицы, устанавливать столько пропускных пунктов», — говорит турист из Мексики.

В градоначальстве заявляют, что происходящее не связано с мерами безопасности. У Кремлёвской стены проходили мероприятия по случаю Дня России 12 июня, затем концерт в честь начала Чемпионата мира, и сейчас там разбирали сцены и возводили новые сооружения, уже для туристов и болельщиков: на Красной площади будет открыт Футбольный парк.