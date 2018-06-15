Миллионы мусульман в России отмечают завершение Рамадана. Только в Москве у соборной и других крупных мечетей собрались более 250 тысяч человек для празднования Ураза-байрама.
Мусульмане в России празднуют завершение Рамадана
Мусульмане в России празднуют завершение Рамадана
Как сообщили в Духовном управлении мусульман России, все прошло в благожелательной обстановке, никаких случаев нарушения общественного порядка не зафиксировано.
Ураза-байрам, или Ид аль-фитр - это праздник разговения. Он знаменует собой завершение - священного месяца поста Рамадан. По традиции в этот день мусульмане совершают молитву, а после этого собираются за праздничным столом.
К празднованию присоединились также многочисленные болельщики из арабских стран, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.