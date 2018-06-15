ЕС и мигранты: есть ли решение?

Миграционный вопрос всё больше обостряет разногласия между канцлером ФРГ и её министром внутренних дел: Ангела Меркель выступает за политику открытых дверей и европейское решение проблемы - а Хорст Зеехофер ратует за то, чтобы остановить миграционный поток на германской границе. Будучи главой МВД, Зеехофер может сам решить вопрос, но рискует расколоть коалицию, что приведет к досрочным выборам, которые могут обернуться нежелательными последствиями как для канцлера, так и для министра.

По европейскому праву мигранты должны быть отправлены в те страны, где они впервые были зарегистрированы, а в большинстве случаев это Италия и Греция.

Если Германия закроет границу, то мигранты, въехавшие в Италию и по австрийской территории прошедшие до границы с ФРГ, будут вынуждены вернуться в Австрию. Тогда как Германия должна их принять и отправить в Италию сама.

Конечно, вопросы, касающиеся беженцев , не могут решаться исключительно Германией. Но удастся ли Ангеле Меркель за две недели, оставшиеся до саммита ЕС, убедить своих партнёров проявить солидарность, без которой невозможна общая линия в миграционной политике?

Ситуацию комментирует политаналитик и писатель Кристофер Дикки:

"Мы всегда сталкивались со следующей проблемой - говорили: "Да, давайте не дадим им войти в Европу, но давайте и не будем смотреть, как люди умирают в Средиземном море. И люди продолжают прибывать и умирать. Это чрезвычайно сложная ситуация. У нас есть Италия и Франция, у нас теперь Испания играет иную роль, чем играла ранее, потому что у нее новое правительство. А ещё у нас есть Польша и Венгрия, которые вообще не хотят никаких мигрантов в своей стране, и эта позиция совершенно несовместима с позицией стран, которые говорят, что ответственность должна быть распределена поровну по всей территории Евросоюза".

В конституцию Германии, как и многих других стран ЕС, заложен принцип поддержки и права на убежище всех, чья жизнь в собственной стране подвергалась опасности из-за политических преследований. Поэтому ситуация усугубляется ещё и тем, что экономические мигранты пытаются выдавать себя за политических, а на время проверки их приходится размещать и содержать.