Май-2018 выдался теплее обычного: температура выше средней была зафиксирована практически во всех регионах мира, за исключением Гренландии и северной Канады. Ледяной покров в Арктике и Антарктике оказался намного тоньше, чем обычно в это время года.
Майские грозы: в Европе нетипичная погода убила нескольких человек
Майские грозы: в Европе нетипичная погода убила нескольких человек
На Севере Европы май был отмечен малым количеством осадков, что компенсировали частые и сильные грозы. Настолько сильные, что привели к человеческим жертвам в некоторых городах.
Тем временем на юг Европы май принес затяжные дожди. Иберийский полуостров, Франция Италия и Греция провели месяц под зонтом. В отдельных районах интенсивные дожди нанесли немалый ущерб агросектору, пострадал урожай.
В целом в Европе температура воздуха в мае была на 2,5 градуса выше средней. Особенно жарким месяц выдался в Скандинавии: в Норвегии и Швеции синоптики заявили о рекорде за последние сто лет.
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