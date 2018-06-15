Создать центры по приему беженцев по ту сторону европейских границ, в странах, откуда в Евросоюз прибывают мигранты, - с таким предложением выступили в пятницу президент Франции и премьер-министр Италии.
Париж и Рим - за пересмотр Дублинского договора
Париж и Рим - за пересмотр Дублинского договора
Джузеппе Конте посетил Париж с блиц-визитом, в программе которого значился рабочий обед и обсуждение основных вопросов европейской повестки дня, в первую очередь миграции. На пресс-конференции по итогам переговоров Эммануэль Макрон заявил:
"Пришло время признать, и события последних дней это показали: нашу коллективную организацию (в области миграции - прим.ред.) нельзя назвать удовлетворительной. Ее меры не адаптированы к ситуации. Европе не хватает эффективности и солидарности".
В свою очередь Джузеппе Конте заявил, что Италия готовится выступить с инициативой по радикальному пересмотру Дублинского соглашения по приему мигрантов и намерена заручиться поддержкой европейских партнеров в течение ближайшего полугода.