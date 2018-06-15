Сотни детей со всего мира поучаствовали в "Кубке мира по футболу для дружбы"

Кульминацией Международной социальной программы для детей «Футбол для дружбы» (F4F), которую поддерживает российская компания «Газпром», в этом году стала возможность стать свидетелем открытия чемпионата мира по футболу.

В этом году акция «Футбол для дружбы» проходила уже в 6-й раз. Каждый сезон её участники в качестве игроков или юных журналистов имеют возможность посетить какой-либо важный матч. Но 2018 год был особенным годом для этой российской инициативы: проведения акции «Футбол для дружбы» совпало с началом крупнейшего события в футбольном мире.

Сотни 12-летних ребятишек из 211 стран и регионов мира носятся вокруг отеля в ожидании наконец-то попасть на стадион в Москве: для многих из них это единственная возможность в жизни увидеть матч подобного уровня.

«Мы увидим игру сборной Россию против Саудовской Аравии. Я ужасно довольна!" - заявила корреспонденту euronews Элизабет Радуцки из Шотландии.

«В первый раз иду на матч такого уровня», - добавляет юный футболист из Чада.

«Спасибо организаторам программы "Футбол для дружбы" за то, что пригласили нас на этот матч», - говорит Йонатан, молодой репортёр из Израиля.

На вопрос корреспондента euronews о прогнозе результата игры молодые энтузиасты футбола почти хором выразили свою поддержку российской стороне, которая пригласила их на матч. Лишь один молодой игрок, приехавший из Саудовской Аравии, бесстрашно высказался в пользу своей команды.

Один особо прозорливый участник из России даже предсказывал победу 5:0 для своей сборной, хотя на тот момент среди ребят было ещё немало разногласий, и с ним согласились далеко не многие. К счастью для российских болельщиков F4F, молодой человек оказался прав, а все участники акции «Футбол для дружбы» получили в подарок матч, прошедший в замечательной атмосфере.

На стадионе, где прошёл первый матч ЧМ-2018, впервые в истории все 211 членов ФИФА были представлены детьми, каждый из которых с энтузиазмом размахивал своим флагом и присоединился к крикам 78.011 болельщиков, пришедших на матч.

Одному из ребят, представителю России, особенно посчастливилось: его пригласили в президентский бокс Владимира Путина, который захотел услышать подробности об акции F4F из уст её непосредственного участника.

«А мне очень грустно, потому что сегодня - последний день мероприятия, - рассказал euronews один из участников, приехавших из Канады, - но «Футбол для дружбы» - это, конечно, потрясающие впечатления, которые, думаю, навсегда останутся со мной!»