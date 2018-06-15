Президентские выборы в Колумбии пройдут в воскресенье на фоне раскола общества. В первом туре победили консерватор Иван Дуке и кандидат от левых сил Густаво Петро. По данным соцопросов, 42% колумбийцев опасаются, что если к власти придет Дуке, то вместе с ним вернется и бывший президент Альваро Урибе. Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", которую возглавляет Урибе.
Выборы на фоне раскола
Выборы на фоне раскола
Во время правления Урибе брат Сесилии Марио стал жертвой внесудебных расправ в Соаче и Боготе. Она говорит, что в 2008 году военные безоснователньо обвинили его в членстве в постанческой гуппировке. Она уверена, что Урибе должен нести ответственность за казни без суда и следтвия.
Сесилия Аренас: "Более 10 700 случаев преступлений против человечности абсолютно забыты. О них даже сообщать невозможно. Никто не осмеливается заговорить. И если победит Дуке, который напрямую связан с Урибе, то ничего не изменится. Будет больше страха и больше безнаказанности".
В то же время 52% колумбийцев опасаются, что президентом станет Петро: многие помнят о его партизанском прошлом в "Движении 19 апреля", а также считают, что его правление на посту мэра столицы было авторитарным. Петро — кандидат от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения. Он был мэром Боготы с 2012 по 2015 годы.
Политический эксперт Андрес Давила (Хаверианский папский университет) говорит, что некоторые считают Петро его колумбийским Уго Чавесом: "Появились слухи о том, что с Петро стране угрожает "кастрочавизм". Ходят легенды, что уже на следующий день после его победы уйдут иностранные инвесторы, люди начнут выводить капитал, а богатые начнут продавать свои квартиры".
Похоже, что на этих выборах победит тот, кого колумбийцы боятся меньше других. Из Боготы передает корреспондент Euronews Эктор Эстепа:
"На голосовании вновь решается судьба гаванского соглашения с повстанцами. Густво Петро призывает сохранить его в том виде, каком оно было подписано на Кубе. Иван Дуке, напротив, рассматривает возможность изменить его, в частности, чтобы постанцы, осужденные за нарушения прав человека, не смогли попасть в Конгресс республики."