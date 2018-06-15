Выборы на фоне раскола

Президентские выборы в Колумбии пройдут в воскресенье на фоне раскола общества. В первом туре победили консерватор Иван Дуке и кандидат от левых сил Густаво Петро. По данным соцопросов, 42% колумбийцев опасаются, что если к власти придет Дуке, то вместе с ним вернется и бывший президент Альваро Урибе. Дуке пошел на выборы от партии "Демократический центр", которую возглавляет Урибе.

Во время правления Урибе брат Сесилии Марио стал жертвой внесудебных расправ в Соаче и Боготе. Она говорит, что в 2008 году военные безоснователньо обвинили его в членстве в постанческой гуппировке. Она уверена, что Урибе должен нести ответственность за казни без суда и следтвия.

Сесилия Аренас: "Более 10 700 случаев преступлений против человечности абсолютно забыты. О них даже сообщать невозможно. Никто не осмеливается заговорить. И если победит Дуке, который напрямую связан с Урибе, то ничего не изменится. Будет больше страха и больше безнаказанности".

В то же время 52% колумбийцев опасаются, что президентом станет Петро: многие помнят о его партизанском прошлом в "Движении 19 апреля", а также считают, что его правление на посту мэра столицы было авторитарным. Петро — кандидат от коалиции "Человеческая Колумбия" и Индейского и социального альтернативного движения. Он был мэром Боготы с 2012 по 2015 годы.

Политический эксперт Андрес Давила (Хаверианский папский университет) говорит, что некоторые считают Петро его колумбийским Уго Чавесом: "Появились слухи о том, что с Петро стране угрожает "кастрочавизм". Ходят легенды, что уже на следующий день после его победы уйдут иностранные инвесторы, люди начнут выводить капитал, а богатые начнут продавать свои квартиры".

Похоже, что на этих выборах победит тот, кого колумбийцы боятся меньше других. Из Боготы передает корреспондент Euronews Эктор Эстепа:

"На голосовании вновь решается судьба гаванского соглашения с повстанцами. Густво Петро призывает сохранить его в том виде, каком оно было подписано на Кубе. Иван Дуке, напротив, рассматривает возможность изменить его, в частности, чтобы постанцы, осужденные за нарушения прав человека, не смогли попасть в Конгресс республики."