ЦЕРН модернизирует Большой адронный коллайдер

Новую главу открыла в своей истории ЦЕРН (CERN) - Европейская организация по ядерным исследованиям, крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий.

В пятницу был дан старт работам по модернизации Большого адронного коллайдера на франко-швейцарской границе. Учёные хотя построить коллайдер высокой светимости High Luminosity - HL, в котором число одновременно сталкивающихся частиц повысится на порядок.

Координатор проекта HL Лучио Росси говорит, что это прольёт свет на основы физической науки за пределами хорошо проверенной, но не полной Стандартной модели.

"Ускорители - коллайдеры похожи на микроскоп, увеличивающий изображение. Но чтобы действительно увидеть его, нам нужен свет. Коллайдер HL предполагает в десятки раз больше света. Посмотрим, что мы сможем обнаружить, благодаря высокой светимости. Возможно, мы поймем истоки различий между веществом и антиматерией или узнаем, был ли бозон Хиггса в момент Большого взрыва".

Большой адронный коллайдер - в форме почти 27-километрового кольца - ускоритель заряженных пучков на встречных лучах. Предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов и изучения продуктов их столкновений, он даёт ключ к пониманию процесса формирования материи и происхождения Вселенной.

Обновление затронет 1,2 км кольца. На осуществление проекта стоимостью около 1 миллиарда евро потребуется 8 лет.