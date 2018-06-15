Аргентина: право на аборты

Палата депутатов парламента Аргентины одобрила законопроект, легализующий аборты. Это даст женщинам право прерывать беременность до 14-й недели. Кроме того, инициатива запрещает медицинским учреждениям отказываться проводить аборт. Теперь документ рассмотрит Сенат. В случае его одобрения он будет передан на подпись президенту Маурисио Макри.

Маурисио Макри, президент Аргентины:

"Депутаты провели исторические дебаты, по-настоящему демократические. Нам удалось урегулировать разногласия, проявляя уважение, терпимость, слушая друг друга и понимая, что путь диалога - единственный путь для нашего будущего. Поэтому, мои поздравления всем, при том, что я знаю - дискуссия продолжается в Сенате".

Обсуждение законопроекта продолжалось более 20 часов. Параллельно заседанию у здания Конгресса проходили две манифестации: за и против абортов. В настоящее время искусственное прерывание беременности в Аргентине разрешено только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. В остальных случаях аборт считается преступлением. Все это оборачивается тем, что десятки тысяч женщин в этой стране делают аборты в подпольных условиях.