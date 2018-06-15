Мигранты: смерть в пути

"Представители международной организация "Врачи без границ" заявили о том, что в минувшую субботу во время спасательной операции Aquarius в Средиземном море, утонули два человека. В последние несколько дней мигранты начали подходить с сообщениями о пропавших членах их семей. После беседы с разными группами беженцев, члены команды "Врачей без границ" подтвердили гибель двух человек в ходе спасательной операции, которая продолжалась в течение пяти часов. Тогда 219 человек были взяты на борт.

Будучи в одной из моторных лодок, приближающихся к мигрантам, терпящим бедствие в море, я могу сказать: просто удивительно то, что в ту ночь не погибло еще больше людей. И, конечно, все это демонстрирует то, насколько сложным было положение дел на Aquarius. Для экипажа и волонтеров ситуация также была крайне непростой. Всех их беспокоило то, что добираться до берега было опасно. Команда судна понимала, насколько трудным может быть путь для тех, кого только что спасли. Тревогу вызывал и тот факт, что команда не знала, что происходит поблизости, кто еще нуждается в помощи в Средиземном море. Да и сейчас еще не ясно, когда Aquarius снова сможет вернуться к побережью Ливии для проведения спасательных операций".