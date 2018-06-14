Фото, футбол и фатерлянд

Фото с Эрдоганом преследует Гюндогана и Озиля. Игрокам сборной Германии турецкого происхождения ещё долго будет аукаться встреча с турецким лидером; главный тренер немцев Йохам Лёв лишь надеется, что скандал не сильно повлияет на игру полузащитников — и действующих чемпионов мира в целом:

«Вполне возможно, что во время матчей их будут освистывать. Ну, значит так и будет. Мне бы, конечно, этого не хотелось, но повлиять на это я не могу».

Месяц назад в Лондоне Месут Озиль, Илкай Гюндоган и ещё один турецкий футболист, выступающий за британский клуб, встретились с турецким лидером и подарили ему свои футболки. Каждый подписал — «Моему уважаемому президенту».

В Германии поступок игроков «Бундестим» вызвал настоящий разнос. Помимо болезненной темы интеграции, возмущение вызвал сам турецкий президент. Спортивные чиновники прямо заявили, что «Футбольная федерация Германии отстаивает те ценности, которые господин Эрдоган уважает не в достаточной мере».

Немцы — действующие чемпионы мира, причём Озиль был в составе золотых медалистов четыре года назад. Первый матч в России Германия сыграет в воскресенье с Мексикой.