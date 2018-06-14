В Цюрихе поставили "Силу судьбы"

Эпическая драма о фатальной неотвратимости - это опера Верди "Сила судьбы", одна из главных жемчужин музыкального наследия великого итальянца. Он написал ее специально для русского театра. Примечательно, что постановщики брались за эту оперу с опаской, памятуя о множестве разных несчастий, сопровождавших показы "Силы судьбы" со дня премьеры в 1862 году. В оперном театре Цюриха на эти предрассудки внимания не обратили и с успехом представили любителям Верди новую интерпретацию режиссера Андреаса Хомоки и музыкального директора, дирижера Фабио Луизи.

Фабио Луизи, дирижер: "За эту оперу берешься с огромным уважением - это серьезная, сложная работа, настоящий шедевр. В ней присутствуют трагические ноты, но есть и гротескные моменты. Гармонично соединить их - большая и интересная задача".

Трагедия мести, доведенная до абсурда - так вкратце можно резюмировать запутанный сюжет либретто. Мотив неотвратимости судьбы достигает апогея, когда возлюбленный главной героини, Леоноры, случайно убивает ее отца.