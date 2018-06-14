В Цюрихе поставили "Силу судьбы"

Эпическая драма о фатальной неотвратимости - это опера Верди "Сила судьбы", одна из главных жемчужин музыкального наследия великого итальянца. Он написал ее специально для русского театра. Примечательно, что постановщики брались за эту оперу с опаской, памятуя о множестве разных несчастий, сопровождавших показы "Силы судьбы" со дня премьеры в 1862 году. В оперном театре Цюриха на эти предрассудки внимания не обратили и с успехом представили любителям Верди новую интерпретацию режиссера Андреаса Хомоки и музыкального директора, дирижера Фабио Луизи.
Фабио Луизи, дирижер: "За эту оперу берешься с огромным уважением - это серьезная, сложная работа, настоящий шедевр. В ней присутствуют трагические ноты, но есть и гротескные моменты. Гармонично соединить их - большая и интересная задача".
Трагедия мести, доведенная до абсурда - так вкратце можно резюмировать запутанный сюжет либретто. Мотив неотвратимости судьбы достигает апогея, когда возлюбленный главной героини, Леоноры, случайно убивает ее отца.
Андреас Хомоки, постановщик: "Когда берешься за Верди, понимаешь, насколько ему интереснее переживания, внутренний конфликт героя, чем внешняя канва сюжета. Эта опера - еще и о том, как мы одиноки в этом мире. На сцене эту идею воплощает своего рода лабиринт, куб, по которому блуждают наши герои".
Сценография, декорации минималистичны, абстрактны и тщательно продуманны.
Андреас Хомоки, постановщик: "В центре сцены - куб. Вокруг него можно двигаться, из него есть выход с любой стороны. Но рано или поздно в нем собираются все герои. Мы исходили из принципа калейдоскопа, это просто волшебно".
Волшебна и молитва главной героини, знаменитая ария Pace, pace в исполнении Хиблы Герзмавы.
Хибла Герзмава, сопрано: " Эта ария - абсолютное раскрытие души.... Леонора - сильная женщина, которая много лет проводит в ожидании. Все это нашло отражение в Pace, pace".
Фабио Луизи, дирижер: " Это очень мощная концовка, мощная и интимная. В интимности, кстати, и заключается сила арии, сочетание покорности и надежды".
Хибла Герзмава, сопрано: "Это абсолютный уход в мир иной. Она счастлива. Я думаю, что она уходит в рай, конечно, потому что, мне кажется, она очень свободна".