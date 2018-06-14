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Британцы стали больше покупать

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Британцы стали больше покупать

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Теплая погода и королевская свадьба в Великобритании способствовали росту розничных продаж. По итогам мая показатель превысил прогнозы и составил 3,9% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем вырос на 1,3%. При этом интернет-продажи показали рекордный годовой рост в 20%.

По данным Национального статитического агенства, британцы стали покупать больше одежы, еды и хозяйственных товаров,

После публикации данных курс фуна стерлингов по отношению к доллару подскочил на 0,5%.

На розничные продажи приходится примерно 6% ВВП Великобритании. Сфера услуг составляет основу британской экономики — это 74% ВВП.

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