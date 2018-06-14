Теплая погода и королевская свадьба в Великобритании способствовали росту розничных продаж. По итогам мая показатель превысил прогнозы и составил 3,9% в годовом выражении, а по сравнению с апрелем вырос на 1,3%. При этом интернет-продажи показали рекордный годовой рост в 20%.
Британцы стали больше покупать
Британцы стали больше покупать
По данным Национального статитического агенства, британцы стали покупать больше одежы, еды и хозяйственных товаров,
После публикации данных курс фуна стерлингов по отношению к доллару подскочил на 0,5%.
На розничные продажи приходится примерно 6% ВВП Великобритании. Сфера услуг составляет основу британской экономики — это 74% ВВП.