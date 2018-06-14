Испания не могла поступить иначе в истории с «Аквариусом»: об этом заявляют в Мадриде. Именно Испания согласилась принять полное нелегалов судно, которое запретили пускать в порты Италии и Мальты. В этих странах считают, что неправительственные гуманитарные организации своими спасательными операциями лишь стимулируют бизнес нелегальных перевозчиков.

Кармен Кальво, министр по делам равенства:

«Это гуманитарный кризис, речь идёт о выполнении наших международных обязательств, о наших конституционных обязательствах, о выполнении обязательств в области международного права. В подобной ситуации, в интересах прав человека, мы обязаны помочь каждому, кто прибывает в нашу страну. У нас большой опыт в социальных вопросах, предоставлении помощи и убежища».

В Мадриде заявили, что дела всех мигрантов будут рассматриваться тщательно, в индивидуальном порядке, особое внимание уделят несовершеннолетним. Причём для этого будет достаточно времени:

«Они будут прибывать постепенно. Все, кто будет принимать участие во встрече в порту Валенсии, будут это делать с позиций уважения и гостеприимства, с учётом как физического состояния, так и психологического. Процесс будет многоступенчатым именно для того, чтобы было достаточно времени решить как медицинские, так и юридические вопросы».