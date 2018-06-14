Испания не могла поступить иначе в истории с «Аквариусом»: об этом заявляют в Мадриде. Именно Испания согласилась принять полное нелегалов судно, которое запретили пускать в порты Италии и Мальты. В этих странах считают, что неправительственные гуманитарные организации своими спасательными операциями лишь стимулируют бизнес нелегальных перевозчиков.
«Испания не могла поступить иначе»
«Испания не могла поступить иначе»
Кармен Кальво, министр по делам равенства:
«Это гуманитарный кризис, речь идёт о выполнении наших международных обязательств, о наших конституционных обязательствах, о выполнении обязательств в области международного права. В подобной ситуации, в интересах прав человека, мы обязаны помочь каждому, кто прибывает в нашу страну. У нас большой опыт в социальных вопросах, предоставлении помощи и убежища».
В Мадриде заявили, что дела всех мигрантов будут рассматриваться тщательно, в индивидуальном порядке, особое внимание уделят несовершеннолетним. Причём для этого будет достаточно времени:
«Они будут прибывать постепенно. Все, кто будет принимать участие во встрече в порту Валенсии, будут это делать с позиций уважения и гостеприимства, с учётом как физического состояния, так и психологического. Процесс будет многоступенчатым именно для того, чтобы было достаточно времени решить как медицинские, так и юридические вопросы».