Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва предостерегла соотечественниц от необдуманных поступков. По её словам, это обернётся лишь страданием детей, которые будут расти в неполных семьях, что ещё больше обострится, если дети окажутся другой расы. Плетнёва привела далеко не самый позитивный советский опыт — «детей Фестиваля» и «детей Олимпиады».

Но не все коллеги поддержали Тамару Плетнёву. Глава комитета по спорту, туризму и делам молодёжи заявил, что чем больше будет историй любви, чем больше появится детей — тем лучше. По его мнению, это станет гуманитарным и культурным вкладом в историю человечества.

В Кремле ситуацию прокомментировали сдержанно: пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что российские женщины — лучшие женщины в мире и сами разберутся с этими вопросами. Он подчеркнул, что среди надписей на «Паспорте болельщика» есть и «Скажи нет расизму!»