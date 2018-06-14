Россияне разгромили саудовцев в первом матче Чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова не оставили соперникам ни единого шансы - 5:0. Счет на 12 минуте открыл Юрий Газинский. В конце первого тайма еще один мяч забил игрок "Вильяреала", воспитанник мадридского "Реала" Денис Черышев, который в итоге стал автором дубля: второй раз он поразил ворота соперника в компенсированное время. Еще по одному мячу забили Александр Головин и Артем Дзюба, который теперь сравнялся с Федором Смоловым по числу голов за российскую сборную.
Россия разгромила Саудовскую Аравию - 5:0
Россия разгромила Саудовскую Аравию - 5:0
На протяжении полугода Россия не могла одержать ни одной победы. Последний раз одолеть противников россиянам удалось 7 октября. Это была встреча с Южной Кореей, которая закончился со счетом 4:2. После этого подопечные Станислава Черчесова трижды сыграли вничью - с Ираном (1:1), с Испанией (3:3) и с Турцией (1:1), и четырежды уступили соперникам - аргентинцам (0:1), бразильцам (0:3), французам (1:3) и австрийцам (0:1).
Для России эта победа - историческая. Последний раз россияне обыгрывали противников на ЧМ 16 лет. Случилось это в матче с тунисцами, который закончился со счетом 2:0.