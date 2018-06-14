Россия разгромила Саудовскую Аравию - 5:0

Россияне разгромили саудовцев в первом матче Чемпионата мира. Подопечные Станислава Черчесова не оставили соперникам ни единого шансы - 5:0. Счет на 12 минуте открыл Юрий Газинский. В конце первого тайма еще один мяч забил игрок "Вильяреала", воспитанник мадридского "Реала" Денис Черышев, который в итоге стал автором дубля: второй раз он поразил ворота соперника в компенсированное время. Еще по одному мячу забили Александр Головин и Артем Дзюба, который теперь сравнялся с Федором Смоловым по числу голов за российскую сборную.