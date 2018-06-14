Футбольное первенство: на старт, внимание, марш!

До открытия чемпионата мира по футболу на центральной арене "Лужников" остается несколько часов, но российская столица уже живет в ритме футбольной лихорадки. Болельщики национальных сборных, приехавшие поддержать игроков, образовали братство, говорящее на одном языке - языке голов, очков и секунд. Футбол вне политики, утверждают они своим присутствием. Как и британский поп-певец Робби Уильямс. Он в восторге от происходящего, и он готовится к своему выступлению на открытии первенства.