А ну-ка, девушки!

Дебби Оушен и Ли Миллер, брюнетка и блондинка, совершают ограбление века. Амбиций у них - на 150 миллионов долларов. Столько стоит колье, которые они с подругами крадут на глазах у всех.

Фильм, поставленный Гэри Россом, стал чемпионом американского бокс-офиса, премьера в Лондоне состоялась в среду.

Вот что рассказывает Сандра Баллок: "Ну, как гора с плеч свалилась. На фильм в кассовом отношении возлагались большие надежды, ну и на нас это действовало. Мы постарались от этого избавиться и просто получить удовольствие от работы и от компании. Так что сказали себе - "Помирать, так с музыкой!".

Кейт Бланшетт удивлена тем, что гендер исполнительниц акцентируется: "Ну не странно ли это, что в фильме - только девушки, и он дал хорошую кассу? Какое ко всему этому имеет отношение чей-то пол?".

Лента "Восемь подруг Оушен" выходит на российский экран на следующей неделе.