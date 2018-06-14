Тереза Мэй начинает и выигрывает

Депутаты палаты общин британского парламента проголосовали против поправки в законе о Brexit'е, которая требовала от правительства сохранить страну в таможенном союзе с ЕС уже после выхода из него. Против внесения поправки выступили 325 депутатов, за - 298. Изменения были предложены палатой лордов.