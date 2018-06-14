Депутаты палаты общин британского парламента проголосовали против поправки в законе о Brexit'е, которая требовала от правительства сохранить страну в таможенном союзе с ЕС уже после выхода из него. Против внесения поправки выступили 325 депутатов, за - 298. Изменения были предложены палатой лордов.
Тереза Мэй начинает и выигрывает
Тереза Мэй начинает и выигрывает
Отклонение поправки стало политической победой премьер-министра Терезы Мэй, которая всегда заявляла, что после выхода из ЕС Британия должна покинуть и единое европейское экономическое пространство, которое включает и таможенный союз.
Были также отклонены и все иные предложения, которые противоречили правительственной стратегии в переговорах по Brexit'у, кроме той, что касалась границ между Северной Ирландией и Ирландской республикой.
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по Brexit'у начались в прошлом году после того, как за год до этого в Британии на референдуме о выходе из ЕС победу одержали противники евроинтеграции.