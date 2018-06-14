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Навальный вышел на свободу

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Навальный вышел на свободу

Навальный вышел на свободу
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Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу после 30 суток административного ареста, который был наложен на него за "повторное нарушение установленного порядка проведения публичного мероприятия" и "неповиновение законному распоряжению полиции".

Речь идет о митинге 5 мая под лозунгом "Он нам не царь" накануне инаугурации президента Путина, который Навальный провёл на Пушкинской площади вместо предложенного мэрией проспекта Сахарова.

По официальным данным, в акции приняли участие 1,5 тыс. человек, более 700 из которых, включая самого Навального, были задержаны полицией.