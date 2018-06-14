Жозе Моуринью: прогнозы на ЧМ

Сборная Россия выйдет из группы, но уступит Испании в 1/8 финала: такой прогноз сделал тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В преддверии Чемпионата мира он преподнёс сюрприз ученикам школы неподалёку от Лондона. Сам португалец когда-то работал физруком.

«Я не думаю, что нас ожидают сюрпризы от стран, которые никогда не побеждали. Вряд ли победит кто-то, от кого этого никто не ожидал. Это будет одна из сборных, которые известны как победители: Франция, Испания, Португалия, Англия, Бразилия, Аргентина — вот кто-то из них», — заявил главный тренер.