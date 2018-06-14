ХСС грозится уйти из правительства

Баварский Христианско-социальный союз во главе с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером грозится выйти из коалиции с ХДС, партией канцлера Ангелы Меркель и своим традиционным союзником, из-за разногласий по поводу миграционной политики.

ХСС требует от Меркель принятия срочных мер по противодействию нелегальной миграции и предлагает до принятия решения о предоставлении убежища помещать мигрантов в специальные центры. В четверг депутаты бундестага от ХСС провели отдельное о своих коллег их ХДС заседание фракции, что случается очень редко.

С мнением Зеехофера и депутатов от ХСС согласен и глава правительства Баварии Маркус Зёдер: "Слишком долго мы шли от компромисса к компромиссу по вопросу миграции, воздерживаясь от принципиальных и конкретных решений. Мы должны вернуть ситуацию в Германии под контроль".

Проект создания специальных центров для мигрантов был изложен в так называемом "генеральном плане", разработанным Хорстом Зеехофером.

Но канцлер Ангела Меркель отвергла этот план, так как, по её мнению, он противоречит общеевропейской миграционной политике. Той же точки зрения придерживается другой партнер по коалиции – СДПГ

Спор о мигрантах может развалить правительственную коалицию, на формирование которой ушло почти 6 месяцев.