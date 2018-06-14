Намеченный на пятницу визит итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в Париж состоится, несмотря на возникшую дипломатическую напряженность между двумя странами в связи с кризисом вокруг судна "Аквариус" с мигрантами, которому в минувшее воскресенье не дали причалить у итальянских берегов. Об этом сообщила администрация президента Франции. В ночь на четверг, в телефонном разговоре Эммануэль Макрон заверил Конте, что не позволял себе каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Италии и ее народа в ходе конфликта.
Встреча Макрона с Конте состоится
Встреча Макрона с Конте состоится
Дипломатический скандал вокруг "Аквариуса" вспыхнул в среду. Представитель правящей партии Франции "Вперед, республика!" Габриэль Атталь назвал позицию Италии "тошнотворной", а президент Эммануэль Макрон через официального представителя обвинил Италию в "цинизме и безответственности".
В ответ вице-премьер Италии заявил, что премьер страны имеет право отказаться от запланированной первой встречи с президентом Франции из-за заявлений французской стороны, которые ставят под угрозу отношения между двумя странами.