Встреча Макрона с Конте состоится

Намеченный на пятницу визит итальянского премьер-министра Джузеппе Конте в Париж состоится, несмотря на возникшую дипломатическую напряженность между двумя странами в связи с кризисом вокруг судна "Аквариус" с мигрантами, которому в минувшее воскресенье не дали причалить у итальянских берегов. Об этом сообщила администрация президента Франции. В ночь на четверг, в телефонном разговоре Эммануэль Макрон заверил Конте, что не позволял себе каких-либо оскорбительных высказываний в адрес Италии и ее народа в ходе конфликта.