Лондон вспоминает жертв пожара

В Лондоне вспоминают жертв пожара в жилом высотном доме "Гренфелл-тауэр". 12 зданий в районе на западе британской столицы, где ровно год назад погибли 72 человека, в ночь на четверг были подсвечены зеленым цветом. Подсветка будет зажигаться на протяжении последующих четырех ночей.

Пожар в 24-этажном доме, в котором проживали почти 600 человек, начался на нижних этажах, после чего пламя быстро распространилось до самого верха здания, и многие жители не смогли покинуть его. Ситуацию усугубило то, что люди следовали рекомендациям властей не покидать свои квартиры в случае возгорания.

Хамид Вахби смог выбежать с 16-го этажа. Он вместе с семьей до сих пор живет в гостинице. "Все это время было нелегко, но мы никогда не сдавались, мы продолжаем жить дальше, и мы будем добиваться справедливости до тех пор, пока все не придет в порядок", — говорит он.

Следователи установили, что причиной возгорания стал взрыв холодильника в одной из квартир на нижних этажах высотки. Из-за легковоспламеняющейся наружной облицовки пламя очень быстро распространилось до верхних этажей. Проводится также общественное расследование обстоятельств трагедии.