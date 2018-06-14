Венгерский суд приговорил к 25 годам тюрьмы четырёх членов организованной преступной группировки, признанных виновными в гибели 71 человека. Тела 59 мужчин, восьми женщин и четырех детей были найдены внутри кузова грузовика, брошенного на обочине трассы в Австрии.
Приговор контрабандистам-убийцам
Приговор контрабандистам-убийцам
Погибшие были выходцами из Афганистана, Ирака и Сирии. Как установило следствие, они задохнулись внутри грузовика, на котором члены преступной группировки нелегально ввезли их на территорию Европейского союза через сербско-венгерскую границу. Их крики о помощи были проигнорированы контрабандистами. Это самый массовый случай гибели людей на так называемом Балканском пути миграции с Ближнего Востока в Евросоюз.
Приговор четырём преступникам, один из которых является гражданином Афганистана, а трое других – Болгарии, еще может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции.
Венгерская прокуратура уже заявила, что обжалует приговор и будет добиваться пожизненного заключения для подсудимых.