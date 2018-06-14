Скончался режиссер Станислав Говорухин

Об этом сообщил на заседании нижней палаты парламента спикер Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила", — сказал Володин. После этого депутаты почтили минутой молчания память Говорухина.

Станислав Сергеевич Говорухин родился 29 марта 1936 года в городе Березники (ныне - Пермский край). После окончания вуза начал работать на Одесской киностудии, где вместе с однокурсником Борисом Дуровым снял свой первый фильм "Вертикаль" (1967), в котором одну из ролей исполнил Владимир Высоцкий и прозвучали его песни. Настоящую славу Говорухину принес вышедший в ноябре 1979 году многосерийный телефильм "Место встречи изменить нельзя" по роману братьев Вайнеров "Эра милосердия", одну из главных ролей в котором сыграл Владимир Высоцкий.

По словам самого режиссера, с началом перестройки в 1985 году он перестал "активно работать в кино и включился в политику".