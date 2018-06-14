Фрида Кало: превозмогая себя

"Фрида Кало: создавая свой образ", - так называется выставка, которая открывается в субботу в лондонском Музее Виктории и Альберта.

Впервые личные вещи знаменитой мексиканской художницы покажут за пределами ее родины и дома-музея в Койоакане. В лондонской экспозиции более 200 личных вещей художницы : от карандаша для бровей и губной помады, до вышитых нарядов и ножного протеза.

"Личность Фриды, ее внешний вид, ее искусство - все преломляется через призму физической немощи, - говорит одна из кураторов Клэр Уилкокс. - Боль преследовала ее всю жизнь, но она смогла превозмочь ее "...

После смерти Фриды в 1954 году ее супруг Диего Ривера опечатал все личные вещи художницы в «Синем доме» в Койоакане. "Тайные комнаты" и их сокровища стали достоянием общественности лишь в 2004 году.

"В нашей экспозиции на первый план выходит личность Фриды, - добавляет второй куратор Сирсэ Энестроза. - Она была художником, но при этом оставалась женщиной и сделала все, чтобы - несмотря на болезнь - самой создавать свой образ от и до".

Полюбоваться на наряды. украшения, картины и фотографии из семейных альбомов Фриды Кало можно в британской столице до 4 ноября.