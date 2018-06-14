Праздник в столице

Футбольные болельщики привезли с собой в Москву атмосферу праздника. Самые активные —представители стран Латинской Америки, для которых футбол не просто спорт, а, как они говорят, религия.

"Я болею за Колумбию! И мы надеемся, что в этом году нам повезет!"

Владимир приехал в Москву из Сибири и планирует посетить все 11 городов, в которых проходят матчи: "Я приехал поддержать сборную России, хотя многие скептически относятся к возможности занять первое либо второе место, но я считаю, что хотя бы второе должны занять".

А мексиканцы празднуют с удвоенной силой: в 2026 году в том числе и они станут хозяевами чемпионата мира. "Мы долго готовились к поездке, мы целый год копили деньги на билеты. Это было самой сложной задачей. Потом мы еще в очереди простояли всю ночь. Поэтому мы очень рады быть здесь!"

Из Москвы передает корреспондент Euronews Галина Полонская: "Более 1,5 млн болельщиков приедут в Россию на чемпионат мира по футболу. И сейчас в Москве пари на победителей звучат на всех возможных языках".