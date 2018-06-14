Призывы в ЕС к бойкоту ЧМ в России

В день открытия в Москве Чемпионата мира по футболу, на сессии Европейского парламента в Страсбурге раздались призывы к его дипломатическому бойкоту. В письме, которое подписали 60 депутатов, говорится, что правительства ЕС не должны своим присутствием на матчах укреплять российского президента. Автор этой инициативы, представитель немецких зелёных, бросила обвинения в адрес лично Владимира Путина:

«Он подвергает яростной атаке Запад как таковой и западные ценности, - сказала Ребекка Хармс. - Он купил России футбольный чемпионат. За этим скрыто много коррупции. Я думаю, что западные политики не должны легитимировать захват Кубка мира Путиным».

Не видя накануне на Красной площади европейских лидеров, депутаты припомнили бойкот рядом стран летней Олимпиады в Москве 1980 года из-за советского вторжения в Афганистан. Польский правоцентрист отметила, что с тех пор демократия в России так и не установилась:

«Наши посланцы не могут поехать в Россию и делать невинные селфи с Путиным, потому что это было бы знаком его признания, - сказал Ружа Тун. - И не только признания. Те в России, кто сражается за демократию, говорят, что это придало бы ему сил».

Большая часть претензий евродепутатов к России относится к её действиям на Украине, к голодовке Сенцова, а также к вмешательству в американские выборы, поддержке сирийского режима и подавлению внутреннего инакомыслия.

«Спорт должен объединять людей, и я надеюсь, объединяет, - добавила польский парламентарий. - Но спорт не должен служить такому политику, как Путину, чтобы представлять его лучше, чем он есть на самом деле. Поэтому дипломатический бойкот был бы очень чётким сигналом о том, что мы, демократические общества Европейского Союза, не приемлем авторитарный режим в России ».

Евросоюз будут представлять на ЧМ-2018 10 национальных сборных.