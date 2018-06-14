Страны Евросоюза единодушно договорились в четверг обложить таможенными пошлинами в размере 2.8 млрд евро американские товары. Среди них — джинсы, апельсиновый сок, бурбон и мотоциклы. Если план утвердит Еврокомиссия на заседании 20 июня, он может вступит в действие в конце месяца или начале июля.
Залп торговой войны ЕС-США
Залп торговой войны ЕС-США
Это ответ на введение Соединёнными штатами тарифов на импорт стали и алюминия, от чего Евросоюз теряет 6.4 млрд евро. Брюссель также попросил Всемирную торговую организацию проверить законность утверждений США о том, что они руководствовались интересами национальной безопасности.
Вдобавок, ЕС готовится принять в июле меры, чтобы его рынок не наводнил предназначавшийся Соединённым Штатам металл из своих и третьих стран, в том числе из России.