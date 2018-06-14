Миграция: Италия "не нарушила и не помогла"

Евроньюс: Что вы думаете о драме, которая разворачивается вокруг спасательного судна?

Амбрози: Я думаю, это подтверждение проблемы, с которой Европа сталкивается в течение последних трех, четырех лет, с тех пор, как увеличился миграционный поток. Евросоюзу не хватает единой реакции и единой практики, единого управление потоком и миграцией.

Евроньюс: Закрывая порт, Италия нарушает закон?

Амбрози: Я думаю, что это серая зона, надо определить, что является "ближайшим безопасным портом". Но ясно, что судно, спасающее людей в море, мигрантов или других, отвечает за них. Ему необходимо разрешить швартовку в ближайшем безопасном порту. В этой конкретной части Средиземного моря Италия несёт ответственность за так называемую поисково-спасательную зону и только она может объявить, разрешено судну пришвартоваться или нет. Так что, возможно, Италия поступила законно, хотя и не помогла в этой конкретной ситуации.

Евроньюс: Это происходит в момент, когда Европа переживает кризис идентичности. Как вам видится то, что происходит сейчас между Францией и Италией?

Амбрози: Думаю, более важный вопрос заключается в том, стала ли миграция причиной несогласованности действий ЕС, или она симптом более серьезного заболевания. В Европе много разногласий по множеству вопросов, и ей трудно вести себя как союзу. Вот какой вопрос ЕС должен поставить перед собой и, надеюсь, решить.