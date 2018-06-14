Комикс о наркотиках, тюрьме и спасении

Популярные в Бельгии комиксы сочетают в себе живопись, литературу и даже журналистику. Персонажем одного издания стала Валери Заза. Она ходила в школу преподавать французский язык, а потом - в брюссельский центр помощи наркоманам:

«Эта дверь для меня очень важна, она всегда открыта. Мне никогда не говорили, Валери, ты не можешь войти, никогда!»

Комикс описывает её жизнь, начиная с детства, когда её насиловали родственники. Название книжки можно перевести как «Баллада об опасностях». Они подстерегали женщину дома, на улице, в магазинах, в полицейском участке. Валери стала торговать своим телом, то и дело нарушать закон и пристрастилась к наркотикам:

«Мне было нужно всё больше и больше, и поскольку меня не всегда содержал богатый мужчина, я начала красть".

Следующий период жизнь Заза провела в заключении, где пыталась защищать своё человеческое достоинство. Она чувствовала себя там несчастной и покинутой всеми, в том числе врачами:

«Если бы меня во-время начали лечить, я бы не попадала восемь раз в тюрьму. Она меня чуть не сломала. Тюрьма делает человека настоящим преступником».

У этой биографии в картинках конец счастливее, чем начало. Героиню помог отучить от героина собственный сын. После двухлетней реабилитации Валери Заза, как говорится в комиксе, сами пишет свою будущую жизнь.