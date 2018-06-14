Один чемпион на восемь сборных: кто выступит на ЧМ в группах G и H?

Бельгия занимает почетное третье место в рейтинге ФИФА. Она стала первой европейской командой, которая пробилась в финальную стадию мундиаля. В своей группе она заняла первое место, одержав девять побед и один раз сыграв вничью. По ходу отборочного этапа бельгийцы показали невероятный результат, забив в общей сложности 43 гола.

На ЧМ в Россию приехали 32 сборные. Хотите узнать о каждой из них подробнее: кто входит в состав, как команды показали себя на прошлых турнирах, с какими результатами они подходят к этому мундиалю? Мы уже рассказали вам про участников первых шести групп. И для полноты картины нам не хватает только групп G и H.

Впрочем, четыре года назад у болельщиков этой сборной тоже были высокие ожидания (тогда на отборочном этапе бельгийцы также ни разу уступили противникам), но в итоге команда дошла лишь до четвертьфинала. Лучшим результатом "красных дьяволов" остается четвертое место на турнире 1986 года, где в первом раунде плей-офф они сенсационно победили сборную СССР Валерия Лобановского.

Фото: REUTERS/Francois Lenoir

Бо́льших успехов бельгийцы добились на Чемпионате Европы. В их копилке есть "бронза" и "серебро", которые они выиграли в 1972 и в 1980 годах соответственно. Но все же опыта на Евро у этой команды не так много. С 1988 по 2012 у нее не получалось пройти квалификацию (точнее один раз за это время Бельгия все-таки поучаствовала в Евро, было это в 2000 году, но тогда эта сборная попала в финальную стадию турнира автоматически – как страна-хозяйка).

Состав у бельгийской сборной звездный. В Россию отправились Кевин Де Брёйне ("Манчестер Сити"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Эден Азар ("Челси"), Томас Вермален ("Барселона") и Дрис Мертенс, забивший в этом году за "Наполи" в чемпионате Италии 18 мячей.

Англия

ЧМ в Бразилии стал для англичан страшным сном. Они заняли последнее место в группе, уступив Коста-Рике, Уругваю и Италии. Англия получила только одно очко, сыграв вничью с "лос тикос". И всё это несмотря на то, что на мундиаль эта команда квалифицировалась напрямую, не потерпев ни одного поражения. Быстро для англичан закончился и последний чемпионат Европы: на родину они вернулись после первого же раунда плей-офф, уступив исландцам.

Фото: Charlotte Graham/Pool via REUTERS

На отборочном этапе этого турнира Англия считалась фаворитом, но это неудивительно, учитывая, что ее соперниками были Словения, Шотландия, Литва, Мальта и Словакия. Вообще Англия и Испания – это команды, на счету которых меньше всего пропущенных мячей по ходу квалификационного этапа, - три. Но все же на победу Англии сейчас мало кто ставит. Кажется, даже игроки не сильно верят в успех команды. Защитник Кайл Уолкер как-то сказал, что победа Англии на этом турнире станет "настоящим чудом".

Кстати, интересно, что английская сборная – единственная команда на этом турнире, все футболисты которой играют в местных клубах. А еще среди участников двух последних групп только у Англии есть "золото" ЧМ. Правда, это "золото" уже изрядно "потускнело": завоевано оно было в 1966 году.

Панама

Путь Панамы на мундиаль был омрачен трагическим событием. 15 апреля прошлого года возле своего дома был убит игрок сборной Амилькар Энрикес. И выход в финальную стадию турнира игроки команды посвятили своему товарищу. В прошлом году Панама впервые пробилась на ЧМ, и произошло это по воле случая или точнее из-за невнимательности судьи. Квалифицироваться на турнир этой команде удалось после победы над Коста-Рикой и после неожиданного поражения США в матче против сборной Тринидада и Тобаго.

Результат игры с "лос тикос" у зрителей вызвал много вопрос из-за спорного гола, "забитого" панамским игроком Габриэлем Торресом. Позже, после просмотра видеоповторов, стало понятно, что мяч не пересек линию ворот.

Тренер перуанской сборной раздает автографы болельщикам Фото: REUTERS/Carlos Lemos

С 2014 года панамцев тренирует Эрнан Дарио Гомес. Этот специалист везет на мундиаль уже третью сборную (до этого он ездил на ЧМ с колумбийцами и эквадорцами). С именем Гомеса связан скандал, разразившийся в Колумбии в 2011 году (в тот момент он работал с местной сборной). Наставник национальной команды избил женщину возле одного из пабов Боготы. После этого Гомес, конечно, принес извинения, но сохранить свой пост он не смог.

Тунис

Тунис возвращается на ЧМ после 12-летнего перерыва. Отборочный этап эта команда прошла уверенно: обыграть ее не смог ни один соперник. Но, несмотря на успех у себя на континенте, тренер команды Набиль Маалул высоких целей на этом турнире не ставит: "Выйти из группы и, может быть, пробиться в четвертьфинал". Или точнее было бы сказать: "Впервые пробиться в четвертьфинал", потому что дальше 1/8 тунисцам проходить еще никогда не удавалось.

Громких имен в этой команде нет. Есть несколько футболистов, которые играют в Европе, но не в самых знаменитых клубах. Бассем Срарфи выступает за "Ниццу", Наим Слити и Уссама Хаддади – за "Дижон", Йоан Беналуан – за "Лестер Сити", Вахби Хазри – за "Ренн", а Дилан Бронн – за "Гент".

Группа H

Колумбия

Колумбии на этом мундиале повезло с соперниками по группе. Здесь нет таких тяжеловесов, как Бразилия, Германия или Франция. Более того, это единственная группа, где нет ни одного чемпиона мира. "В нашей группе все равны", - заметил капитан колумбийской сборной и игрок "Баварии" Хамес Родригес, но при этом он добавил, что его команде все равно придется потрудиться, чтобы пройти дальше группового этапа.

Лучший результат на ЧМ колумбийцы продемонстрировали четыре года назад, дойдя до четвертьфинала. Отборочный этап на нынешний мундиаль "кофейщики" прошли не очень уверенно, забив в 18 матчах 21 гол. Для сравнения – на счету бразильской сборной 41 мяч, а уругвайской 32. Правда, нужно сделать оговорку: аргентинцы, занявшие в группе третье место (Колумбия на четвертой строчке), еще реже поражали ворота соперников (19 раз).

Фото: REUTERS/Henry Romero

Польша

29 голов в 30 матчах чемпионата Германии – такова статистика Роберта Левандовски, нападающего "Баварии" и главной надежды польской сборной. На отборочном этапе ЧМ он стал лучшим бомбардиром Старого света: его результат – 16 забитых мячей в 10 играх.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke

Тренирует поляков Адам Навалка. Со сборной он работает с 2013 года. Пять лет назад команда занимала 69 строчку в рейтинге ФИФА. Сейчас поляки поднялись на 10 место.

Отношения с чемпионатами мира у Польши складываются не очень хорошо. Мундиаль в России станет для этой команды первым за 12 лет. Вообще с 1990 года поляки лишь дважды выходили в финальную стадию ЧМ и возвращались домой уже после группового этапа.

На польских футболистов нередко обращают внимание известные европейские клубы: Лукаш Пищек играет в дортмундской "Боруссии", Камил Глик выступает за "Монако", Лукаш Теодорчик – за "Андерлехт", а Войцех Щенсный с прошлого года защищает ворота "Ювентуса" (но, конечно, такого количества матчей, как у Джанлуиджи Буффона, у Войцеха в этом сезоне не было – посмотрим, как ситуация изменится после ухода Джиджи).

Сенегал

Главным достижением сборной Сенегала на мировом первенстве, пожалуй, можно назвать победу над Францией – на тот момент действующим чемпионом - в первом матче турнира 2002 года. Тогда эта африканская команда добралась до четвертьфинала, обыграв в 1/8 сборную Швеции. До 2018 года это, кстати, был единственный ЧМ, на который удалось попасть сенегальцам.

Путь этой команды в Россию был непростым. Еще в 2016 году на отборочном этапе Сенегал встретился со сборной ЮАР. Тот матч закончился победой южноафриканских футболистов. Но потом оказалось, что арбитр Джозеф Лампти подсуживал ЮАР: он назначил пенальти в ворота Сенегала, хотя оснований для такого решения не было. И ФИФА приняла беспрецедентное решение о переигровке матча. Новая встреча прошла уже в 2017 году. На этот раз победу праздновали сенегальцы. Грустно эта история закончилась для Лампти: он пожизненно отстранен от судейской работы.

Фото: REUTERS/Phil Noble

Главный любимчик сенегальских болельщиков – 26-летний Садио Мане, нападающий "Ливерпуля". В этом году он стал одним из лучших бомбардиров Лиги чемпионов. На его счету – 10 голов, столько же, сколько у его товарищей по команде Роберто Фирмино и Мохаммеда Салаха. По этому показателю их обогнал только Криштиану Роналду. В финале "Ливерпуль" уступил "Реалу" - 1:3, но именно Мане не позволил довести счет до разгромного, отправив один мяч в ворота Кейлора Наваса.

Япония

Всего два месяца назад у японской сборной сменился тренер: Акира Нисино сменил на этом посту Вахида Халилходжича. Хотя босниец помог сборной страны Восходящего солнца пробиться на ЧМ, местная футбольная ассоциация испугалась, что в России повторится то же, что произошло четыре года назад в Бразилии: тогда японцы заняли последнее место в группе, заработав лишь одно очко.

Опасения у японских футбольных чиновников зародились после того, как в товарищеских матчах сборная сыграла вничью с командой Мали, а потом проиграла Украине. "Даже если это увеличит шансы на победу всего на 1-2 процента, мы должны сделать это", - так отставку Халилходжича прокомментировал президент Японской футбольной ассоциации Козо Ташима. Правда, даже после смены наставника результаты японской команды лучше не стали: в конце мая она уступила сборной Ганы.

Среди всех команд группы H Япония занимает самую низкую позицию в рейтинге ФИФА: Польша на 10-ом месте, Колумбия – на 16-ой, Сенегал – на 28-ом, а Страна восходящего солнца лишь на 60-ом.