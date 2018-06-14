В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:
Призыв к бойкоту ЧМ. Торговый залп по США
Призыв к бойкоту ЧМ. Торговый залп по США
В день открытия в Москве Чемпионата мира по футболу, на сессии Европарламента в Страсбурге раздались призывы к его дипломатическому бойкоту. В письме, которое подписали 60 депутатов, говорится, что правительства ЕС не должны своим присутствием на матчах укреплять российского президента.
Страны Евросоюза единодушно договорились в четверг обложить таможенными пошлинами в размере 2.8 млрд евро американские товары. Это ответ на введение Соединёнными штатами тарифов на импорт стали и алюминия.