Парламент готовится к историческому голосованию

Парламент Аргентины в ближайшее время проголосует по историческому законопроекту, который дает право прерывать беременность на сроке до 14 недель. Мнения депутатов разделились почти поровну, но около десяти пока не определились. Документ затем поступит на обсуждение в Сенат.

Президент Аргентины Маурисио Макри призвал депутатов "проголосовать так, как им подскажет совесть". Несмотря на то, что глава государства выступает против принятия законопроекта, он пообещал, что не будет накладывать на него вето, если документ будет одобрен обеими палатами парламента.

В Аргентине ежегодно в подпольных условиях аборты делают около 400 тысяч женщин. Аборты в в стране разрешены только в случае изнасилования, а также при угрозе для жизни матери или плода. Против легализации выступают консервативные политические силы и церковь.